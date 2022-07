Futsal Master: Em Cima da Hora e Vila Cretti são os campeões

Secretários: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 23 de maio de 2022

Na tarde de sábado, dia 21, Tancredão recebeu duas finais, o Master e o Feminino.

MESTRE

Em Cima da Hora vence Roma e leva título

A partida começou equilibrada e o primeiro gol saiu aos 12 minutos. Pênalti para Em Cima da Hora: Zé do Bloco acerta e abre o placar. Pouco depois, Tiziu desce pela lateral e chuta no ângulo: Em Cima da Hora 2 x 0. Em seguida, Tiziu, de fora da área, faz o terceiro gol do time.

Na segunda parte, os adeptos do Em Cima da Hora pressionam a equipa e pedem goleada. Tiquinha aproveita desconto de acerto e decreta: 4 a 0.

Campeão – Em tempo

Vice-campeão – Roma

sujeito – Roma

defesa menos oca – Em tempo

Artilharia – Zé do Bloco (Em Cima da Hora – 4 gols)

EM TEMPO – Olavo, Tiquinha, Severo, Banana, Zé do Bloco, Azulão, Tiziu, Eliel, Tico Boy, Guizão, Jura, Laia e Toca. Comitê técnico: Carlos.

ROMÃ – Tuti, Jonas, João, Ronaldo, Valdínio, Tilico, Marcos, Pedro, Toninho e Geraldinho. Comitê técnico: Bruno/Marcelo.

Juiz – Roberto Conceição Oliveira.

Assistente – Marcelo Andrade.

anotador – Paulo Almeida

cronometrista – Jean Evangelista