Handebol: Weippert é o campeão

Data de Publicação: 23 de maio de 2022

A final do Campeonato Municipal de Handebol foi realizada na manhã deste domingo, 22, em Tancredão, entre Weippert e SG.

Logo no início do primeiro tempo, Weippert dispara no placar, fechando a primeira etapa em 7 a 3. No segundo tempo, SG reage e a partida esquenta. Mas a equipe de Weippert estava determinada e fechou o segundo tempo em 15 a 11.

Campeão – Weippert FW 12

Vice-campeão – SG Handebol

MVP – Thais (Weippert)

WEIPERT – Vanessa, Lola, Camila, Geise, Graze, Katia, Samira, Karla, Mayara, Carla, Jaque e Thais. Comitê técnico: Eliminar/Foguinho/Di.

SG HANDEBOL – Julia Miada, Danielle, Naiara, Patrícia, Mônica, Ana, Natali, Ana Luiza, Pamela, Carol e Bruna. Comitê técnico: Naian.

árbitros – Allan Fernando Souza e Elton Gustavo.

Tomador de notas – Graziele Gonçalves