Prefeitura informa alterações nos serviços municipais devido à reintegração de posse da Vila Municipal

Prefeitura informa mudanças nos serviços municipais devido a reintegração de posse da Vila Municipal

Data de Publicação: 24 de maio de 2022

Na quarta-feira, dia 25, haverá a reintegração de posse de parte da Vila Municipal. A operação é resultado de uma decisão judicial, pois há risco de deslizamentos de terra no local, conforme indicado pelos laudos periciais da Justiça, Defesa Civil e empresa privada.

Seguindo as recomendações de segurança da Polícia Militar, a Prefeitura informa que não haverá aulas nas escolas municipais Peter Pan, Monteiro Lobato e Zilda Arns, além das escolas estaduais Paulo Idevar Ferrarezi e Sesi.

Algumas vias terão o fluxo de veículos interrompido durante a execução da decisão judicial. A partir das 04h00, a Av Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu estará encerrada da rotunda do Km 21 para a Av. Brasil. Haverá fechamento parcial das ruas Atenas, Sebastião Pereira e São João Delrey

A Prefeitura está disponibilizando caminhões de mudança para os moradores. A reintegração de posse será apoiada pela Defesa Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, SAMU, Vigilância de Zoonoses, Conselho Tutelar, além das Secretarias de Assistência Social, Trânsito, Segurança, Obras, Habitação, Saúde, Educação, entre outros corpos.

Auxílio às famílias

Os moradores já têm dois meses de auxílio creditado (R$ 400 mensais) e continuarão recebendo até a entrega dos apartamentos. É importante destacar que essas unidades habitacionais da CDHU serão construídas próximas ao Fórum, em área doada pela Prefeitura de Carapicuíba, e o processo licitatório já está em andamento.

Desde janeiro, a Prefeitura vem orientando as famílias e atendendo suas demandas, por meio de assistentes sociais de plantão. Além de trabalhar em parceria com o serviço social da CDHU, formalizando a adesão dos beneficiários aos programas oferecidos.

Riscos na área

No local da reintegração de posse, há laudos técnicos indicando riscos de nível 4 de 5, com deslizamentos, solapamentos, entre outros, devido à declividade de 45% e trepidação causada pelo fluxo dos trens da CPTM.

Quem passa pela avenida não consegue identificar os riscos, mas do outro lado é possível ver o perigo de deslizamentos. Em 2019, por exemplo, um muro da CPTM caiu e as casas tiveram que ser desocupadas para a segurança dos moradores.

decisão da justiça

No local vivem 1.294 famílias, mas a reintegração de posse refere-se a 406, conforme consta no processo (Nº 10011033-45.2021.8.26.0127). De acordo com a ordem judicial, as famílias têm até 24/05/2022 para sair voluntariamente e aderir aos serviços de moradia. A reintegração de posse está prevista para o dia 25/05/2022.

Após cumprir a decisão judicial, o Governo do Estado e a Prefeitura de Carapicuíba darão início a todo o processo burocrático e jurídico das obras do viaduto. Uma antiga demanda da população da cidade, que proporcionará mais desenvolvimento, geração de empregos e agilidade para os cidadãos se locomoverem.