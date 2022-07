Prefeitura abre inscrições para vagas remanescentes do Projeto Crescer no Tancredão

Data de Publicação: 27 de maio de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social, cadastra as vagas remanescentes do Projeto Crescer no Polo Tancredão (Av. das 11h às 18h30.

O programa beneficia alunos da rede pública de ensino, matriculados no Cadastro Único, com aulas de esportes, dança, música e idiomas, que também servirão para futuramente escolher sua profissão, além de servir de base para sua qualificação como um cidadão.

O Projeto Crescer oferece diversas atividades lúdicas, como: aulas de inglês, Ballet, Futsal, Jiu-jitsu e Violão, para o desenvolvimento de crianças e adolescentes cadastrados no CadÚnico, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), portanto, destinado para famílias de baixa renda.

Requisitos: