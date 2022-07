prefeitura-de-carapicuíba-realiza-virada-ambiental-durante-a-semana-do-meio-ambiente

Prefeitura de Carapicuíba realiza Virada Ambiental na Semana do Meio Ambiente

Secretários: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 30 de maio de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Sala Verde, realiza atividades durante a Semana do Meio Ambiente. A partir desta segunda-feira (30), estão sendo realizadas atividades ambientais nas escolas municipais, como a construção de orquidários, hortas agroecológicas e hortas sensoriais.

Na quinta-feira (2), a Secretaria de Educação fará uma reunião para discutir a gestão ambiental com os servidores das escolas. E para comemorar o Dia das Boas Ações, na sexta-feira (3), funcionários do CES (Centro de Educação para a Sustentabilidade) em parceria com os funcionários do Hospital Geral de Carapicuíba plantam árvores no local.

No sábado (4) acontece a Virada Ambiental, com palestras, exposições, oficinas e visitas ao CES. Além disso, serão distribuídas mudas de árvores, que poderão ser trocadas por óleo de cozinha usado, aparelhos eletrônicos e baterias. Parceria com CooperNova e PMAE (Programa Meio Ambiente nas Escolas).

Virada Ambiental

Sábado, 06/04 – 9h às 13h

CES (Centro de Educação para a Sustentabilidade)

Av. São Camilo, 968 – Vila