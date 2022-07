Carapicuíba sedia finais do Campeonato Paulista de Boxe

Carapicuíba recebe as finais do Campeonato Paulista de Boxe

Data de Publicação: 30 de maio de 2022

O Ginásio Ayrton Senna foi palco de grandes confrontos que definiram o Campeonato Paulista de Boxe, evento da Federação de Boxe do Estado de São Paulo, em parceria com a My2Gloves Fight e a Prefeitura de Carapicuíba. No dia 22 aconteceram as eliminatórias. No dia 29, domingo, o ringue montado no centro da quadra foi palco das lutas decisivas nas categorias Juvenil (feminino e masculino) e Elite (feminino e masculino).

O bilhete era de um quilo de alimento não perecível e o valor foi encaminhado ao Fundo Social, para distribuição às camadas mais vulneráveis ​​da população.

Confira os campeões de domingo abaixo:

fêmea juvenil

50 Kg – Sthephanie Batista Conceição (Carrasco Boxe Team)

54 Kg – Raniela Costa de Jesus (Gibi Esporte Educação)

57kg – Jessica Camily Pereira (Carrasco Boxe Team)

70 Kg – Giovanna Letícia Furtado (Coliseu Boxe Center)

Masculino Juvenil

51 Kg – Pablo Henrique Costa de Brito (Prefeitura de Mogi das Cruzes)

54 Kg – Yuri Silva (Das Ruas aos Ringues)

57 Kg – Paulo Henrique Silva de Brito Filho (Prefeitura de Mogi das Cruzes)

60 Kg – Kevin Martinelli Durães Souza (Prefeitura de Mogi das Cruzes)

63,5 Kg – Allan Leiz Firmiano (MM Boxe / Boxe Autônomo)

67 Kg – Leonardo Martins dos Santos (MM Boxe / Boxe Autônomo)

71 Kg – Thauan Jociel Lima da Silva (Carrasco Boxe Team)

92 Kg – Ítalo Salomão Fernandes (Prefeitura de Mogi das Cruzes)

+ 92 Kg – André Luis Bombonatti (MM Boxe / Boxe Autônomo)

Elite Feminino

50 Kg – Larissa Silva Santos (Projeto Luva Azul)

54 Kg – Pamela Aparecida Pereira (Carrasco Boxe Team)

57 Kg – Geovana Toledo Pinatti (MM Boxe / Boxe Autônomo)

63 Kg – Mirelly Raiza Rodrigues Alves (Coliseu Boxe Center)

Elite Masculino

51 Kg – Ederson Oliveira Nones (Coliseu Boxe Center)

54 Kg – Paulo Sutil Matos (Liga Sorocabana de Boxe)

57 Kg – Arilson da Silva Gonçalves (Centro Olímpico AD)

60 Kg – Laion Martinelli Durães Souza (Prefeitura de Mogi das Cruzes)

63,5 Kg – Yuri Falcão (Centro de Boxe Coliseu)

67 Kg – Kauã Dias dos Santos (Coliseu Boxe Center)

71 Kg – Eduardo Martins dos Santos (MM Boxe / Boxe Autônomo)

75 Kg – Wagner Marques Gomes (São Paulo Futebol Clube)

80 Kg – Kaue dos Santos Belini (MM Boxe / Boxe Autônomo)

92 Kg – Ramon Batagelli de Souza (Coliseu Boxe Center)

+92 Kg – Elvis Gomes Alves de Lima (Carrasco Boxing Team)