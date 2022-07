Prefeitura inicia aplicação da 3ª dose contra a covid-19 para adolescentes

Prefeitura inicia aplicação da 3ª dose contra covid-19 para adolescentes

Data de Publicação: 31 de maio de 2022

Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Carapicuíba iniciou nesta segunda-feira (30) a aplicação da 3ª dose contra a covid-19, para adolescentes de 12 a 17 anos, que tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses. A primeira e segunda doses ainda são destinadas à população a partir dos 5 anos de idade.

A segunda dose adicional (4ª dose) está sendo oferecida a idosos com 60 anos ou mais que tomaram a 3ª dose por pelo menos 4 meses. A população deve apresentar o RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência, no momento da vacinação (é obrigatório o uso de máscara para vacinação).

Carapicuíba segue como exemplo no combate ao coronavírus: já aplicou mais de 900 mil doses. Além disso, continua realizando exames (de segunda a sexta, das 13h às 18h) e vacinação de segunda a sexta, das 8h às 16h), em todas as UBS (exceto USF Natércio, Ana Estela, Vila Helena) .

“A Secretaria de Saúde tem trabalhado arduamente para garantir que a vacinação seja acessível a todos. Batemos recentemente a importante marca de 900 mil vacinados contra a covid-19, entre a primeira, segunda e terceira dose, mas ainda precisamos aumentar o número de vacinados com a 3ª dose. É importante manter o ciclo vacinal completo para crianças, adolescentes e adultos, para evitar a forma grave da doença”, enfatiza o secretário de Saúde, Diogo Fernandes.

Orientação para uso de máscara nas escolas

A Prefeitura de Carapicuíba recomenda o uso de máscaras nas escolas do município, devido ao inverno ser a estação do ano que mais registra casos de síndromes gripais. É importante observar que o uso será opcional e não obrigatório. As escolas municipais continuam disponibilizando álcool em gel, além de continuar orientando os alunos com os cuidados necessários para a prevenção da covid-19.