Prefeitura de Carapicuíba realiza mutirão do emprego com mais de 600 vagas

Prefeitura de Carapicuíba realiza campanha de emprego com mais de 600 vagas

Data de Publicação: 7 de junho de 2022

Com o objetivo de retomar emprego e renda na cidade, a Prefeitura de Carapicuíba vem realizando mutirões na cidade. E na próxima quinta-feira, dia 9, no PAT Carapicuíba, localizado no Gan Tempo (dentro do Plaza Shopping), na estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce, acontece mais uma edição com 600 vagas.

As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas: Auxiliar Operacional Logístico, Operador de Telemarketing Receptivo, Diarista, Auxiliar de Armazenagem, Controlador de Acesso (CNH AB), Auxiliar de Produção, Operador de Telemarketing Ativo para Cobrança e Operador de Telemarketing Ativo para Retenção.

O atendimento começa às 8h com a distribuição de senhas limitadas.

Serviço

esforço de trabalho

Data e hora: 09/06/2022 às 8h

Local: PAT Carapicuíba, localizado no Gan Tempo (dentro do Plaza Shopping), na estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce