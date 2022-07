Prefeitura de Carapicuíba inaugura CEEAC Planalto com show do Patati Patatá no domingo

Prefeitura de Carapicuíba inaugura ECCAS Planalto com show de Patati Patatá no domingo

Secretários: Educação

Data de Publicação: 22 de junho de 2022

No domingo, dia 26, a Prefeitura de Carapicuíba inaugurará o ECCAS Planalto (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura). O evento terá início às 10h, com brinquedos infláveis ​​para diversão das crianças e apresentações. E a partir das 13h tem a maior atração do dia: um show da dupla Patati Patatá.

Esta é a terceira ECCAS que será entregue no município e a primeira com piscina (aquecida e coberta). O novo equipamento conta ainda com um teatro em prédio com auditório para 108 lugares.

Além disso, o espaço conta com uma escola municipal em 2.000 m² de área construída, com três pavimentos, 16 salas de aula em um ambiente moderno, seguro e acessível. A academia possui quadra poliesportiva, vestiários, meia quadra para outras atividades.

Serviço:

Inauguração do Ceeac Planalto

Domingo, 26, a partir das 10h

Estrada do Jacarandá, 2871 – Jardim do Planalto