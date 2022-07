Prefeitura de Carapicuíba realiza ação do Programa Saúde Mais Perto de Você no Jd. Santo Estevão

Prefeitura de Carapicuíba realiza ação do Programa Saúde Mais Perto de Você no Jd. Santo Estêvão

Data de Publicação: 23 de junho de 2022

Com o objetivo de tornar os serviços de saúde mais acessíveis em Carapicuíba, a Prefeitura realiza neste sábado, 25, das 8h às 16h, mais uma edição do Programa Saúde Mais Perto de Você, desta vez no Jardim Santo Estevão.

Na UBS Adauto Ribeiro, localizada na Estrada da Gabiroba, 519, serão agendadas mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, impressão de Cartão SUS, Covid-19 e exames de glicemia, além da coleta de Papanicolau para mulheres de 25 anos para 69. 64 anos.

Na Escola Deputado Derville Allegretti, que fica em frente à UBS Adauto Ribeiro, acontece a vacinação contra influenza (público em geral), sarampo e Covid-19, com aplicação da 1ª e 2ª doses para crianças a partir de 5 anos. , adolescentes e adultos, 3ª dose para pessoas com 12 anos ou mais, que tomaram a 2ª dose por pelo menos quatro meses e 4ª dose para pessoas com 45 anos ou mais, que receberam a 3ª dose por pelo menos quatro meses.

Para se vacinar, é necessário comparecer com o RG, CPF, cartão SUS e carteira de vacinação (para doses de reforço).

Programa Saúde Mais Perto de Você

Sábado (25), das 8h às 16h

UBS Adauto Ribeiro (estrada Gabiroba, 519)

Escola Delegado Derville Allegretti (estrada Gabiroba, 527)

