Prefeitura de Carapicuíba realiza vacinação de gripe e covid-19 no Terminal do Centro

Prefeitura de Carapicuíba realiza vacinação contra gripe e covid-19 no Terminal Centro

Categoria: Covid

Secretários: Saúde

Data de Publicação: 24 de junho de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, entre os dias 27/06 e 01/07, das 10h às 16h, realiza a vacinação contra a gripe para o público em geral apenas no Terminal do Centro e aplicação da 4ª dose contra a covid-19 para as pessoas que 45 anos de idade ou mais e que tenham recebeu a 3ª dose há pelo menos quatro meses.

Quem for vacinado deve comparecer ao local com os documentos necessários, que são: RG, CPF, cartão SUS e carteira de vacinação. Vale ressaltar que as unidades de saúde vão vacinar esses novos grupos somente a partir do dia 4 de julho.

A ação será realizada com o intuito de facilitar o acesso das pessoas a serem imunizadas.

Serviço:

Vacinação covid-19 e gripe

De 27/06 a 01/07

Das 10h às 16h

Terminal Metropolitano Central, em frente à estação da CPTM

Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 10