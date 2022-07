Prefeitura inaugura CEEAC Planalto

Data de Publicação: 27 de junho de 2022

Em evento festivo que contou com show do Patati & Patatá, a prefeitura inaugurou no domingo, dia 26, o maior complexo educacional da história da cidade, o CEEAC – Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura, no Jardim Planalto. A festividade teve início pela manhã, com apresentações artísticas. A solenidade de inauguração contou com a presença de vereadores e deputados, entre outras autoridades.

MAIS BENEFÍCIOS – Na ocasião foram anunciados diversos benefícios do governo do Estado para Carapicuíba. Foi assinado o autorizo de início de obras para 354 unidades habitacionais, destinadas ao atendimento das famílias removidas da área para a implantação do Viaduto Carapicuíba, que irá ligar o centro da cidade à rodovia Castello Branco. O pacote de benefícios inclui ações de melhorias para 121 unidades no Programa Viver Melhor e carta de crédito para 150 famílias no convênio do CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, além de conclusão do empreendimento Pequiá-Carapicuíba. A ação envolveu ainda autorização para início de obras do Viaduto Carapicuíba.

COMPLEXO – O CEEAC – Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura é uma inovação na rede municipal de ensino. Além de uma escola com capacidade para mil estudantes, o complexo envolve ainda um ginásio de esportes com duas quadras, um teatro e uma piscina coberta e aquecida.