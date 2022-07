FUTEBOL XI Garotos e Terra Seca conquistam os títulos do Master e Veterano

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 27 de junho de 2022

Em manhã de finais, no domingo, 26, no Niterói, as equipes do XI Garotos e Terra Seca festejaram os títulos do Master e Veterano, competições municipais de incentivo ao esporte amador.

Na primeira partida da manhã, Planalto e XI Garotos fizeram uma partida equilibrada. O único gol veio aos 24 minutos do primeiro tempo: Gil rouba a bola e toca para Gão, que bate no canto direito, sem chance para a defesa do goleiro Ganso.

Campeão – XI Garotos

Vice-campeão – Planalto

Disciplina – XI Garotos

Defesa Menos Vazada – Planalto

Artilheiro – José Carlos Silva (Brasinha)

XI GAROTOS – Eteni, Vasco, Luis, Cigano, Pulga, Memeu, Lerisio, Gão, Manoel, Denis, Ademir, Niltinho, Carlinhos, Celzinho, Bafo, Zoroasto, Zé Santos, Zó, Gil e Mário. Comissão técnica: Junior/Paulão.

PLANALTO – Ganso, Zoio, Joildo, Presidente, Tonho, Má, Toninho, Viola, Munão, Ricardinho, Ratinho, Gugu, Nil, Cepacol, Brito, Galo, Joilson e Dão. Comissão técnica: Diego Augusto/Zoio.

Árbitro – Edson Soares

Assistentes – Paulo Roberto e Camilo Zarpelão

Mesária – Camila Gonçalves

A segunda partida da manhã foi a final do Veterano, com o embate entre Terra Seca e Bola Branca.

Também com partida equilibrada, o primeiro tempo terminou em zero a zero. No segundo tempo, logo aos 17 minutos, Souza recebe passe na grande área, conduz a bola em direção ao gol e, na saída do goleiro, toca para Mineiro bater de primeira: Terra Seca 1 x 0.

Campeão – Terra Seca

Vice-Campeão – Bola Branca

Disciplina – Bola Branca

Defesa Menos Vazada – Terra Seca

Artilheiro – Eduardo Souza (Brasinha)

TERRA SECA – Pipô, Batata, Marcio, Toinho, Sabão, Juliano, Babinha, Valdir, Alê, Robson, Pelé, Edilson, Zé Marcio, Souza, Alemão, Chato, André, Digão, Paciência, Nilton e Marquinho.

BOLA BRANCA – Sidney, Baiano, Léo, Willian, Carlinhos, Musquito, Sapo, Cassiano, Vaguinho, Lica, Junior, Feitosa, Banana, Leandro, Neguinho, Nelsão, Grilo, Ludo, Moisés, Roberto, Will, Cícero e Joãozinho. Comissão técnica: Leléca/Nélio.

Árbitro – Camilo Zarpelão

Assistentes – Edson Soares e Paulo Roberto

Mesária – Camila Gonçalves