Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para vagas remanescentes do Projeto Crescer

Data de Publicação: 28 de junho de 2022

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania, da Prefeitura de Carapicuíba, oferece diversos serviços para a população. Um deles é o“Projeto Crescer”, com cursos que trazem benefícios para o desenvolvimento das crianças.

São eles: Ballet, jiu-jitsu, futsal, violão e inglês. As inscrições poderão ser feitas no CRAS I, de 28/06 a 01/07, das 9 às 16 horas, (exceto no feriado do dia 29/06, que não haverá atendimento).

Requisitos:

– Cadastro Único atualizado (recente com até 3 meses);

– CPF, RG ou Certidão de Nascimento da criança;

– RG e CPF do responsável;

– Comprovante de endereço (recente – com até 3 meses);

– Comprovante de matrícula da criança na rede pública de ensino (recente – com até 3 meses);

– Cartão ou número do NIS;

– Carteira de Vacinação atualizada.

Endereço: CRAS I – Av. Comendador Dante Carraro – 333 – Ariston

Para mais informações entre em contato via WhatsApp (11) 94273-3716 ou diretamente na Secretaria de Assistência Social.