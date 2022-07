Campanha ‘Julho Amarelo’ traz palestras sobre hepatites virais e testes rápidos em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 11 de julho de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba aderiu à campanha nacional de combate às hepatites virais – ‘Julho Amarelo’. Durante o mês, a Secretaria de Saúde realizará palestras para orientar a população sobre os tipos de hepatite, sintomas, formas de contágio, prevenção, além de conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.

A hepatite é uma inflamação no fígado causada por vírus ou pelo uso de remédios, álcool e outras drogas, além de doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. Geralmente a pessoa não apresenta nenhum sintoma, o que aumenta os riscos da inflamação evoluir para quadros mais graves, como cirrose e até câncer.

Neste sábado, dia 13, pessoas de todas as idades poderão realizar o teste rápido de hepatite C na Policlínica (R. Itajubá, s/n – Pq. Santa Tereza), das 9 às 16 horas. O exame também está disponível no Naic (Núcleo de Atendimento à Infectologia de Carapicuíba) todas as segundas e terças-feiras, das 10 às 17 horas. Para realizar o teste rápido, o munícipe deve levar o RG e cartão SUS.

Confira a programação de palestras nas Unidades Básicas de Saúde