Alunas da escolinha de handebol de Carapicuíba realizam visita ao Centro Olímpico

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 30 de julho de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba proporcionou uma experiência única as alunas da escolinha de handebol da cidade. Na última segunda-feira, 29, elas foram visitar o Centro Olímpico, referência na formação de atletas no Brasil em diversos esportes.

As estudantes conheceram a estrutura e tiveram a oportunidade de treinar com os professores do local. Aluna da escolinha de Carapicuíba, Ana Lauren, 14 anos, descreveu a experiência como “engrandecedora”.

“Agora eu sei como é a quadra oficial de jogo, tenho um pouco mais de noção do espaço e também de treinamento. Vir até aqui me incentivou ainda mais a querer ser jogadora profissional de handebol”, disse.

O Centro Olímpico leva crianças e jovens de 5 a 19 anos ao profissionalismo. Assim como a atleta Bruna de Paula, que iniciou no local e agora representa a seleção brasileira de handebol. Inclusive, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan Americanos, em Lima, no Peru, ao vencer a Argentina na última terça-feira, 30.

Interessados podem ingressar nos quadros do Centro Olímpico por meio de processos seletivos, dadas as características de cada modalidade. E foi isso que a Laura Gonçalves Bispo, 14 anos, ex-aluna da escolinha de handebol de Carapicuíba fez e hoje está treinando no local. ‘

“Comecei na escolinha de Carapicuíba em julho de 2017 e já evoluí muito. Hoje o meu sonho é ser jogadora profissional de handebol. Agora, no Centro Olímpico, tenho esse sonho cada vez mais perto de ser realizado”, comentou.

Laura, ex-aluna da escolinha de Carapicuíba