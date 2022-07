Campeonato Municipal de Futsal – Sub 16: Marília conquista o título

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de agosto de 2019

Marília e FDS 12 se enfrentaram pelo título da categoria Sub 16, na grande final da competição, realizada no sábado, 3, no Ginásio Ayrton Senna.

O Marília abre o placar com o gol de Pedro, logo no começo da partida. Aos 4 minutos, Gustavo Giacon, num tiro rasteiro, amplia. Marília 2 x 0. Aos 9 minutos, Vinicius, do meio da quadra, marca o terceiro do Marília. Em seguida, ele mesmo amplia: Marília 4 x 0. Já no final da primeira etapa Luca desconta para o FDS 12.

No início do segundo tempo, João Vitor, num tiro rasteiro, quase da linha de fundo, marca o quinto do Marília. E começa a reação do FDS 12. Aos 6 minutos, Rafael desconta. Pouco depois, Ryan diminui a diferença: Marília 5 x 3 FDS 12. O resultado motiva ainda mais a equipe do FDS 12, que busca o empate. Faltando 3 minutos, Rafael faz o quarto gol da equipe. Pouco depois, Rafael aproveita um rebote e empata. Marília 5 x 5 FDS 12.

Nos pênaltis, deu Marília por 7 a 6.

Campeão

MARÍLIA – Gustavo, Brenno, Gil, Marcos Vinícius, Henry, João Vitor, Gustavo Giacon, Paulinho, Henrique Almeida, Kauanzinho, Kainho, Vinícius, Pedro Soares e Yaggo.

Comissão técnica: Gabriel Fernandes e Juquinha.

Vice-campeão

FDS 12 – Fabio, Marcio, Rafael, Shrek, Gustavinho, Joãozinho, Luca, Vinícius, Loleba, De Bruyne e Ryan.

Comissão técnica: Bruno e Kleyson.

Defesa Menos Vazada: Marília

Artilheiro: Ryan – FDS 12 (18 gols)

Disciplina: Marília

Árbitro: Ednelson Eugenio

Auxiliar: Bruno Brazion



Anotadora: Fabiana Araújo Pinheiro



Cronometrista – Douglas Melo Rosenbaun