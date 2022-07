Carapicuíba recebe cinema na praça nessa sexta e sábado

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de agosto de 2019

Em parceria com a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, Carapicuíba recebe nessa sexta e sábado, 23 e 24, o projeto Cine Boa Praça, do Instituto CCR. A programação acontece na Praça da Árvore, Cohab V, a partir das 18 horas, com a exibição de dois filmes: Pé Pequeno e Dumbo, além de brincadeiras para a criançada.

O projeto cultural tem o objetivo de favorecer a democratização do alcance ao cinema através da exibição gratuita de sessões de filmes em praças públicas, permitindo o acesso à arte e ao entretenimento, incentivando ainda a ocupação de espaços públicos para a realização de atividades culturais.

Os filmes exibidos pelo cinema itinerante são projetados em uma grande tela inflável no formato de claquete e indicados para adultos e crianças. “Temos o cuidado de exibir títulos que ofereçam às pessoas uma oportunidade de reunir toda a família para se divertir, ao mesmo tempo em que provocam reflexões sobre questões importantes”, afirma Lidiane Oliveira, idealizadora do projeto.

O evento é gratuito e são oferecidas 250 cadeiras ao público a cada sessão.

Cine Boa Praça

Dias 23 e 24 de agosto, sexta e sábado

Horário: 18 horas

Local: Praça da árvore (av. Tancredo Neves – Cohab 5 – Em caso de chuva as sessões serão realizadas no Ginásio da Quadra Coberta)

Classificação: livre

Entrada: gratuita