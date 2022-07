Candidatos à OTAN respondem à Turquia sobre extradição — CMIO

Processo de extradição para suspeitos de “terrorismo” estrangeiros só pode prosseguir de acordo com as leis locais, insistem Finlândia e Suécia

Não haverá extradições aceleradas de “terrorismo” suspeitos para a Turquia, Finlândia e Suécia sinalizaram depois que as duas nações nórdicas chegaram a um acordo com Ancara para resolver seu impasse na oferta da OTAN. Esta semana, a Turquia e os dois possíveis membros chegaram a um acordo de 10 pontos, que abordou grupos que Ancara considera serem “terroristas” e o fim do atual embargo de armas.

“O acordo da Finlândia, Turquia e Suécia visa facilitar a extradição, mas menciona que ocorre de acordo com os acordos de extradição europeus”. O ministro das Relações Exteriores Pekka Haavisto explicou em entrevista à emissora Yle na sexta-feira.

O país não fez nenhuma promessa concreta sobre extradições e nenhuma lista de indivíduos procurados foi acordada durante as negociações com a Turquia, disse o principal diplomata. Ao todo, o país recebeu 12 pedidos de extradição da Turquia nos últimos cinco anos e ainda estão sendo processados. Entregar-se aos próprios cidadãos da Finlândia também está fora de questão, observou Haavisto, sem dizer se Ancara está procurando tais indivíduos.













“Quando falamos de extradições, exige-se que a pessoa tenha cometido um crime terrorista ou se tenha preparado para tal crime, comprovado na Finlândia.” disse Havisto. “Além disso, de acordo com os compromissos da Finlândia, não podemos enviar ninguém para a pena de morte ou tortura.”

Uma postura semelhante também foi delineada pela Suécia. “Na Suécia, a lei sueca é aplicada por tribunais independentes. Cidadãos suecos não são extraditados. Cidadãos não-suecos podem ser extraditados a pedido de outros países, mas apenas se for compatível com a lei sueca e a Convenção Europeia.” O ministro da Justiça, Morgan Johansson, disse à AFP na quinta-feira.

Enquanto a Turquia chegou a um acordo com as duas nações nórdicas nesta semana para resolver suas diferenças e levantar o bloqueio de Ancara à adesão à Otan, o presidente Recep Tayyip Erdogan ameaçou bloquear o processo novamente se as exigências de Ancara não fossem atendidas.













“O importante é que as promessas se tornem realidade” Erdogan disse durante uma conferência de imprensa no final de uma cúpula da Otan em Madri na quinta-feira. “Primeiro a Suécia e a Finlândia devem cumprir seus deveres e isso está no texto… ele adicionou.

A Finlândia e a Suécia lutaram para se juntar ao bloco da OTAN liderado pelos EUA em meio ao conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia. As duas nações nórdicas mantêm laços estreitos com a aliança há décadas, mas permaneceram formalmente neutras até agora.

A iniciativa da OTAN, no entanto, chegou a um impasse quando a Turquia expressou preocupação com as duas nações que abrigam membros de grupos que considera serem “terroristas”. Esses grupos incluem o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que vem travando uma insurgência de baixa intensidade contra o governo turco há décadas, e a chamada Organização Terrorista Fethullah Gülen (FETO). Diz-se que este grupo é liderado pelo clérigo turco com sede nos EUA, que foi apontado por Ancara como o culpado por trás da tentativa fracassada de 2016 de depor Erdogan.