Prefeitura de Carapicuíba abre processo seletivo para médico pediatra

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 13 de setembro de 2019

Seguindo com as ações de melhorias na área da saúde, a Prefeitura de Carapicuíba abriu processo seletivo para médicos plantonistas pediatras. São 10 vagas para o contrato de 12 meses, que pode ser prorrogado pelo mesmo período, com vencimentos de R$ 63,65 por hora.

Para concorrer é necessário ter ensino superior completo em medicina, especialização completa na área e registro no CRM. As inscrições são gratuitas e acontecem de 16/9 a 20/9, no departamento de Recursos Humanos da Prefeitura (Av. Presidente Vargas, 280 – Vila Caldas), das 9h às 16h. Confira o edital completo no portal oficial (www.carapicuiba.sp.gov.br).

Investindo na saúde

Com o objetivo de oferecer atendimento médico ágil aos moradores, desde o início do ano, o Governo Municipal abriu processo seletivo e concurso para diversos profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e agentes comunitários.