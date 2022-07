Campeonato Municipal de Futsal – A 1ª divisão está a um passo da definição

Data de Publicação: 21 de outubro de 2019

Falta apenas uma rodada para definição da primeira fase. A penúltima rodada da primeira fase foi de goleadas.

O Camaleão, líder da chave A, goleou o Liras por 12 a 2. No pega entre os líderes da chave B, o Em Cima da Hora deu de 3 a 0 no Porto. O Nova Vida bateu o Tudo Nosso por 5 a 1. O FDS12 acabou vencendo o Madrid por 12 a 2. O Vai que Cola derrotou o Marília por 4 a 1 e o JK pontuou: 7 a 2 no Último Gole.

A próxima rodada define a primeira fase e está agendada para domingo, 27, a partir das 8h30: Camaleão x Último Gole, Vai que Cola x JK, Bola + 1 x Marília, Porto x FDS 12, Em Cima ad Hora x Nova Vida e Furia x Madrid.

FINAIS DOS MENORES – E sábado, 26, tem finais dos menores no Senninha. Às 14h15, jogam Paulista x América Juniors (Sub 14) e às 15h15, Bate Fácil x Real Atletick (Sub 18).