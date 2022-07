Kremlin reage às alegações de ‘nacionalização’ do projeto de gás — CMIO

O presidente Putin ordenou que uma empresa doméstica se aproprie do Sakhalin 2 na quinta-feira

A mudança de propriedade do projeto de petróleo e gás Sakhalin-2 no Extremo Oriente da Rússia não deve ser vista como uma nacionalização, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta sexta-feira.

Na quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto ordenando a criação de uma empresa para assumir todos os direitos e obrigações da Sakhalin Energy Investment Company. O documento indica que cabe a Moscou decidir se os acionistas estrangeiros devem permanecer na empresa.

Questionado se outros projetos envolvendo corporações ocidentais na Rússia seguiriam o exemplo, Peskov respondeu que cada situação será analisada caso a caso.













O porta-voz do Kremlin acrescentou que o governo não vê razão para a interrupção do fornecimento de gás natural liquefeito (GNL) de Sakhalin-2 após a implementação da medida.

Os principais acionistas do projeto de petróleo e gás Sakhalin-2 incluem a gigante russa de energia Gazprom, que detém 50% mais uma ação. As empresas estrangeiras incluem a britânica Shell, que detém 27,5% menos uma ação, e as japonesas Mitsui & e Mitsubishi, com 12,5% e 10%, respectivamente.

A Shell está atualmente avaliando os requisitos estabelecidos pelas autoridades russas, disse um porta-voz da empresa à agência de notícias TASS. Em maio, a Reuters informou que a empresa britânica estava em negociações com um consórcio de empresas de energia indianas para vender sua participação na Sakhalin-2.

