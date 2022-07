Prefeitura realiza testes rápidos na semana de combate à Aids

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 28 de novembro de 2019

Neste domingo (1), é celebrado o Dia Internacional de Combate à Aids. Em alusão a essa data tão importante, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde realiza testes rápidos de HIV e Sífilis em vários pontos da cidade.

A ação faz parte da campanha Fique Sabendo, que visa conscientizar a população sobre a importância de realizar o exame. Além disso, a UBS Vila Cretti realiza a palestra “HIV/AIDS: Desmistificar através do saber”, no dia 6 de dezembro, às 11 horas.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Atendimento à Infectologia de Carapicuíba (Naic), o diagnóstico precoce é muito importante para a qualidade de vida do paciente. “A demora no diagnóstico pode agravar as doenças, gerando complicações de saúde. Além disso, existe o risco do contágio, caso a pessoa infectada não receba o tratamento adequado”, enfatiza.

O teste rápido possui três etapas e demora aproximadamente 15 minutos. Primeiro, é preenchida a ficha de atendimento, em seguida o paciente realiza o teste, por último, a entrega do resultado e o aconselhamento.

O Núcleo de Atendimento à Infectologia de Carapicuíba (Naic) é responsável pelo tratamento de pessoas com doenças infectocontagiosas, como HIV, sífilis, hepatites virais, tuberculose e hanseníase, e realiza durante todo o ano o teste rápido de forma gratuita e sigilosa.

Atualmente, o Naic atende na Rua Ernestina Vieira, 70 – Vila Dirce, de segunda a sexta-feira, das 08 às 19 horas.

Confira a programação de testagem e ‘Fique sabendo’:

NAIC

Segunda-Feira (02/12)

10h às 12h/ 13h às 16h

Terça-Feira (03/12)

10h às 12h / 13h às 16h

UBS Cohab V

Segunda à Sexta-Feira (02/12 a 06/12)

9h às 13h / 14h às 16h

UBS Cohab II

Segunda e Quinta-Feira (02/12 e 05/12)

8h às 11h / 13h às 15h

UBS Ariston

Segunda-Feira (02/12)

8h às 11h / 12h às 14h

Terça, Quarta e Quinta-Feira (03/12, 04/12, 05/12)

8h às 11h

Sexta-Feira (06/12)

12h às 14h

UBS Ana Estela

Terça-Feira (3/12)

08h às 11h

Quarta-Feira (4/12)

8h às 11h e das 13h às 15 horas

Sexta-Feira (29/11 e 6/12)

Das 13h às 15 horas

UBS Vila Menck

Quarta-Feira (4/12)

8h às 11h

UBS Adauto Ribeiro

Quarta-Feira (4/12)

9h às 12h / 13h às 16h

UBF Jandaia

Sexta-Feira (06/12)

11h30 às 16h

UBS Florispina de Carvalho

Sexta-feira (29/11)

9h às 12h

UBS Novo Horizonte

Segunda-feira (02/12)

8h às 11h

Terça-feira (03/12)

13h às 15h

UBS Central

Segunda, Quarta e Quinta-Feira (02/12, 05/12, 06/12)

Das 13:30 às 16 horas

UBS Villa Cretti

Sexta-Feira (06/12)

11h

Palestra “HIV/AIDS – Desmistificar através do Saber”

UBS Parque Flórida

Segunda e Sexta-Feira (02/12 e 06/12)

Das 11h às 13 horas e das 14h às 16 horas