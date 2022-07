Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com Sebrae SP e Senac, oferece cursos de capacitação

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 30 de março de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Sebrae-SP e Senac, está com inscrições abertas até 8 de abril para dois cursos de capacitação profissional online e gratuitos.

O primeiro é de Manipuladores de alimentos: Porque e como fazer?

O curso será realizado de forma online entre os dias 12 e 20 de abril, de segunda a sexta, das 13h às 17h.

Para se inscrever acesse: http://bit.ly/manipularalimentos.

As inscrições também estão abertas para o curso de Técnicas para Desenvolver seu Comércio Eletrônico. As aulas, que iniciam no dia 12 de abril, serão ministradas todas segundas e quartas-feiras de forma online. A conclusão do curso será no dia 5 de maio.

Para se inscrever acesse: http://bit.ly/desenvolvercomel.

A parceria realizada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, com o Sebrae-SP e Senac, vai disponibilizar ao todo 14 cursos remotos, abordando temas diferentes e com realização entre abril e julho. Para os dois iniciais, podem se inscrever candidatos e candidatas com 18 anos ou mais. Os(as) alunos(as) que cumprirem a carga horária total do curso recebem o certificado de conclusão. Assim que as próximas formações forem definidas, iremos divulgar à população.

Vale ressaltar que o Sebrae-SP e Senac são duas entidades muito bem reconhecidas no mercado de trabalho na formatura e qualificação de profissionais.