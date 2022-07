Líder da oposição grega chama resultados da cúpula da OTAN de 'derrota do premiê Mitsotákis'

“Não se trata de uma simples venda de F-16, trata-se do apoio abrangente prestado à Turquia. A cúpula da OTAN [em Madri] foi um momento decisivo nas relações do Ocidente com a Turquia e se tornou um ‘Waterloo diplomático’ [batalha que resultou em uma grande derrota do exército de Napoleão na atual Bélgica] para as posições gregas. Ontem e anteontem aconteceu uma reviravolta histórica, depois de 2016, em que ocorreu o golpe na Turquia. Recebemos provas do apoio absoluto do Ocidente à Turquia, apesar de ela ter demonstrado, ao longo de muito tempo, especialmente durante os últimos meses, uma retórica revisionista, que põe em dúvida a soberania das ilhas gregas”, continuou o líder da oposição.