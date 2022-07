Veja o cronograma da vacinação itinerante contra a gripe

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 16 de julho de 2021

A vacinação itinerante contra a gripe estará disponível no seu bairro, em endereços próximos das unidades de saúde. Confira no cronograma o local, data e horário de cada região. Os documentos obrigatórios para todos são: RG, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação e cartão de vacina da covid (caso tenha sido vacinado).

Para imunizar crianças, os responsáveis devem apresentar cartão do SUS, Carteira de Vacinação, documento de identificação da criança e responsável.