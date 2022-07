Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para pré-escola

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 25 de agosto de 2021

Nesta quarta-feira (25), a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, inicia as inscrições para pré-escolas da rede municipal de ensino. Crianças com idade entre 4 e 5 anos, nascidas até o dia 31/03/2017, poderão ser matriculadas. Os documentos necessários para a inscrição são: certidão de nascimento da criança, documento do responsável e comprovante de residência com CEP.

Este ano, devido à pandemia do Covid-19, as inscrições podem ser feitas on-line pelo site www.carapicuiba.demandadealunos.com e presencialmente nas escolas de segunda a sexta-feira.

Lembrando que a Secretaria Municipal de Educação segue todas as orientações dos protocolos de saúde para evitar aglomerações. Devido ao atual cenário no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, solicitamos que para comparecer à unidade escolar, utilize máscara de proteção e mantenha o distanciamento.