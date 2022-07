Campeonato Municipal de Vôlei Masculino: veja os resultados da primeira rodada

Data de Publicação: 27 de setembro de 2021

No domingo, dia 26, foi realizada a primeira rodada do Campeonato Municipal de Vôlei Masculino, no Ginásio Tancredão, agora totalmente revitalizado.

São 8 equipes divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as semifinalistas.

Chave A – Corvos, Direitos Mack, Relíquias e Bola Branca.

Chave B – Jandira/Banespa, Marília, Rider´s e MSC Voleibol.

O primeiro jogo da rodada foi disputadíssimo e teve a vitória do Bola Branca por 3 sets a 2 sobre o Corvos. O Direito Mack também venceu o Relíquias por 3 sets a 2. Já o Jandira/Banespa venceu por 3 a 0 a equipe do MSC Voleibol. O Marília foi outro time que ganhou com maior tranquilidade, derrotando o Rider’s por 3 a 0.