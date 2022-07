Prefeitura de Carapicuíba inicia consulta pública para Programa Municipal de Educação Ambiental

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 25 de novembro de 2021

Com objetivo de promover atividades educativas relacionadas ao meio ambiente em Carapicuíba, o Comitê Gestor da Educação Ambiental (Comgea) está elaborando o Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA), que é um instrumento para o desenvolvimento sustentável e para implantação da Política Municipal de Educação Ambiental, composto por diretrizes, componentes, eixos articuladores e estratégias para ações educativas formais e não formais e a definição dos objetivos, metas e atores sociais para o estabelecimento das boas práticas voltadas à sustentabilidade.

Dentre vários apontamentos, o Programa prevê a formação continuada de educadores e agentes ambientais e a articulação entre os munícipes e o poder público em prol do meio ambiente. O Programa também discorre sobre o marco legal da Educação Ambiental, o controle e a participação social, os potenciais participantes, os indicadores, os cronogramas a curto, médio e longo prazo, bem como a gestão pelo Comitê Gestor.

A Consulta Pública é um mecanismo de participação social não presencial, com período determinado para encerrar, que todos os cidadãos podem participar na construção coletiva de políticas públicas e tem a finalidade de subsidiar o processo de tomada de decisão e de edição das normas da administração pública, disponibilizando maneiras de receber a contribuição dos cidadãos.

Passo a passo para participar da Consulta Pública

1º Passo – Acessar o documento em formato pdf para leitura no link.

2º Passo – Anotar os apontamentos e contribuições que deseja fazer.

3º Passo – Enviar as contribuições através do formulário no link:

https://forms.gle/N8VtMNhrScp59dvC9

Após o prazo de recebimento das contribuições, o Comgea publica o Relatório de Análise das Contribuições para ciência de todos.