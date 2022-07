Região do Jandaia recebe novo sistema viário

Data de Publicação: 19 de janeiro de 2022

Em solenidade realizada na tarde da última terça-feira, dia 18, contando com a presença do governador João Dória, foi inaugurado o sistema viário do Jandaia. A obra de revitalização inclui ampliação das vias, que passaram a contar com três faixas em cada sentido, sinalização viária, calçada com acessibilidade, estacionamento e até equipamentos de ginástica, além de paisagismo e arborização. O objetivo é dinamizar o fluxo de veículos, tanto para os moradores do bairro e do entorno quanto para os trabalhadores que atuam no parque empresarial local.

Evento concorrido, a solenidade contou com as presenças de diversas autoridades civis e militares.

PACOTE DE OBRAS E PROGRAMAS – Durante os pronunciamentos de autoridades, foram anunciados vários benefícios para a cidade. É o caso da ordem de serviço para a duplicação da avenida Antonio Faustino, obra orçada em R$ 6 milhões que irá facilitar o fluxo e o acesso a Osasco e ao rodoanel.

O governador João Dória também anunciou recurso de R$ 4,3 milhões para o programa Nossa Casa, o que equivale a construção de 332 unidades do residencial Vila Nova Fazendinha. Trata-se de subsídio para famílias com até três salários mínimos adquirirem moradias.

Outro anúncio positivo foi a liberação de R$ 5,8 milhões para Carapicuíba, sendo R$ 5 milhões para obra de infraestrutura urbana e o restante para a construção de uma unidade da Casa SP Afro Brasil, obra que será erguida no Parque dos Paturis.

O pacote inclui ainda um convênio entre a prefeitura de Carapicuíba e a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado para desenvolver o turismo local.