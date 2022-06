Vila Yara apresenta demandas em reunião do mutirão Amor por Osasco  

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e secretários municipais se reuniram com moradores da Vila Yara, Campesina e Umuarama para comunicar sobre as ações do Mutirão Amor por Osasco que ocorrem nos três bairros até o próximo sábado, 2/7, com intervenções como poda de árvore, limpeza de bueiros e bocas de lobo, tapa-buraco, remoção de entulho e de veículos abandonados em vias públicas. As atividades nessas localidades começaram segunda-feira, 27/6.

Nas reuniões do mutirão, iniciadas em maio pelo Jardim D’Abril e que ocorrerão nos próximos meses em outros bairros da cidade, os munícipes podem apresentar reivindicações e sugestões para melhorias locais.

Entre os pedidos dos moradores da região da Vila Yara estão a adoção de medidas para acabar com os alagamentos no bairro Santo Antoninho, serviços de poda de árvore e melhorias no sistema viário.

Ciente da situação, Rogério Lins pediu ao secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro, também presente no encontro, que apresentasse o que a Prefeitura estuda para aquela área. “Elaboramos um projeto para construção de um piscinão (próximo ao campo de golfe) para acabar com as enchentes”, disse Ribeiro.

Segundo o prefeito, a Administração Municipal também tenta outras medidas que resultem em melhorias nas proximidades, entre as quais no sistema viário, já que um grande empreendimento imobiliário está previsto para parte da área onde está situado o campo de golfe. “Estamos em tratativas com o Ministério Público para que haja contrapartidas da Eco (empresa que tocará o empreendimento), já que esse a construção dos prédios trará impactos para o entorno (Santo Antoninho e Vila Yara)”.

Rogério Lins relembrou medidas pontuais já executadas na região da Vila Yara, como as novas instalações da Unidade Básica de Saúde (que agora conta com acessibilidade para pessoas com deficiência), reforma e ampliação do terminal de ônibus, nova sede e base do SAMU, reforma das creches Giuseppa Bersani Michelin (Umuarama) e Rosa Pereira Crê (Vila Yara), instalação da escola de formação e ensino da Guarda Civil Municipal, do Centro de Especialidades Odontológicas (Campesina), reforma e instalação de gramado sintético no campo do Corinthinha, reforma do Centro de Convivência, e o projeto de instalação do Polo Tecnológico, voltado à formação de profissional para o setor.

“Osasco concentra hoje 25% das chamadas empresas ‘unicórnios’ do Brasil e esse espaço será para formar mão de obra qualificada em parceria com essas empresas. Vamos preparar nossos jovens para esse mercado”, disse o prefeito.

O chefe do Executivo apresentou ainda melhorias já realizadas na cidade, como reforma de escolas e Unidades Básicas de Saúde, ampliação do efetivo da GCM, construção de novas creches, recapeamento de diversas ruas e avenidas, por meio do programa Asfalto Novo, instalação de lâmpadas de LED nas vias públicas e implantação do programa Nosso Futuro, de transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade.

Informou também sobre as obras em andamento, como a canalização do córrego do Rochdale, início das obras de acesso ao centro de Osasco pelo km 15 da rodovia Castello Branco, e a construção, no Jardim Piratininga, do Hospital da Criança e da Mulher, e da maior creche do Brasil, o “Mundo da Criança”, com capacidade para 1.300 crianças. Esta última deverá ser entregue nos próximos dias.