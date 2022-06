Zelensky planeja demitir o principal espião da Ucrânia – Politico – CMIO

O chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia supostamente caiu em desgraça com o presidente ucraniano

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky supostamente tem planos de demitir seu amigo de infância, Ivan Bakanov, de seu cargo de chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), de acordo com um relatório publicado na quinta-feira pelo Politico, citando quatro funcionários de Kiev.

Bakanov, que está ao lado de Zelensky desde o ensino médio e atuou como seu empresário durante seus primeiros dias como comediante, supostamente atraiu a ira do líder ucraniano por sua suposta falta de profissionalismo. Zelensky supostamente culpa Bakanov por permitir uma série de contratempos e deserções em massa em sua agência desde o início da ofensiva militar da Rússia contra o país e agora está procurando substituí-lo por alguém “mais adequado para servir como chefe de guerra do SBU”.

Autoridades de Kiev teriam sido “Muito Insatisfeito” com o desempenho de Bakanov como o principal espião do país e vem tentando ativamente “livrar-se dele,” de acordo com um alto funcionário ucraniano que falou com o Politico sob condição de anonimato.

“Não estamos satisfeitos com a gestão dele, sabe, [skills] porque agora você precisa… de habilidades de gerenciamento anticrise como nós não achamos que ele tem”, o funcionário anônimo foi citado como tendo dito, já que há pessoas em Kiev que supostamente culpam Bakanov por não responder à ofensiva militar da Rússia em 24 de fevereiro.













Como um dos confidentes e parceiros de negócios mais confiáveis ​​de Zelensky, Bakanov foi pessoalmente nomeado para o cargo pelo líder ucraniano em 2019, depois que Zelensky assumiu o cargo. Ele inicialmente atuou como primeiro vice-chefe da agência, encarregado de liderar seu departamento anticorrupção antes de se tornar o chefe de toda a organização no final daquele ano.

No entanto, desde o início de seu mandato na SBU, Bakanov enfrentou fortes críticas de partidos da oposição ucraniana, que insistiram que a experiência de Bakanov no show business não é uma boa opção para o chefe da principal agência de coleta de inteligência do país.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas à força.