A redução do fluxo de oleodutos se deve a questões de manutenção e não há agenda oculta, diz o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov

A Rússia ganhou uma reputação como um fornecedor de energia confiável que “cumpre rigorosamente todas as suas obrigações”, O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na quinta-feira.

Respondia à alegação da Alemanha de que a redução do fornecimento de gás natural através do gasoduto Nord Stream é um “ataque econômico” na Europa.

Segundo Peskov, Berlim havia sido informada sobre a “ciclos de serviço” do gasoduto Nord Stream 1, que deverá passar por uma manutenção anual planejada de 11 a 21 de julho.

“Existe um certo cronograma de manutenção… É melhor receber informações sobre isso diretamente da Gazprom. Mas repito mais uma vez: a Rússia tem sido e continua sendo um fornecedor de energia muito, muito confiável para a Europa”. Peskov disse durante uma teleconferência diária com repórteres, acrescentando que o lado alemão estava ciente de todos os detalhes.













Na semana passada, os fluxos de gás através do gasoduto submarino da Rússia para a Alemanha foram reduzidos em até 60%. A gigante de energia de São Petersburgo, a Gazprom, disse que isso se deve a problemas técnicos decorrentes das sanções ocidentais contra Moscou.

De acordo com a Gazprom, a fornecedora de equipamentos alemã Siemens Energy não conseguiu devolver as unidades de bombeamento de gás a uma estação de compressão a tempo. As turbinas reparadas do North Stream estão atualmente presas em uma instalação de manutenção no Canadá, devido às sanções de Ottawa à Rússia. A Siemens disse que a Alemanha e o Canadá estão buscando uma solução.

Além de questões técnicas, a Gazprom cortou as exportações de gás para a Finlândia, Polônia, Bulgária e várias empresas de energia da UE depois que se recusaram a atender à exigência de Moscou de pagar em rublos.

Alguns líderes da UE acusaram a Rússia de “chantagem” o bloco com suas exportações de petróleo e gás, e culpou Moscou pelo aumento dos preços da energia. O Kremlin rejeitou as alegações, culpando as políticas da UE.

