Putin sugere saída para crise econômica global — CMIO

As tentativas egoístas do Ocidente de culpar o mundo inteiro por seus próprios erros levaram à crise econômica global, insistiu o presidente russo, Vladimir Putin, na quinta-feira, aparecendo via link de vídeo na 14ª Cúpula do BRICS.

“Somente com base em uma cooperação honesta e mutuamente benéfica é possível encontrar uma saída para esta situação de crise que tomou conta da economia global devido às ações impensadas e egoístas de certos estados”, disse. Putin explicou.

O líder russo ressaltou que hoje, como nunca antes, a liderança dos países do BRICS é necessária para desenvolver uma política unificadora para a conformação de um sistema verdadeiramente multipolar de relações intergovernamentais, e que ela deve se basear nas normas universalmente reconhecidas do direito internacional e os princípios-chave da Carta das Nações Unidas.

Segundo Putin, os estados do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) têm um potencial político, econômico, científico, tecnológico e humano realmente enorme. Sua influência na arena global está aumentando a cada ano, ressaltou.

“A Rússia está pronta para continuar desenvolvendo uma estreita interação multifacetada com todos os [BRICS] parceiros e contribuir para o aprimoramento de seu papel nos assuntos internacionais”, Putin prometeu.

