MOSCOU, 23 de junho – RIA Novosti. Os Estados Unidos entraram em uma nova Guerra Fria com a Rússia e a China, em que a hegemonia global, e não a proteção de valores, está em jogo do Ocidente, de acordo com um artigo do economista americano, ganhador do Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz para o Sheerpost portal.