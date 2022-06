Alemanha à beira do ‘estágio de alarme’ de emergência de gás – Die Welt – CMIO

As medidas de espera entram em ação quando há uma grande interrupção na oferta ou na demanda

A Alemanha está se preparando para entrar na segunda fase de seu plano de emergência de gás natural dentro de cinco a 10 dias, informou o Die Welt na terça-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

O assim chamado “fase de alarme” é acionado quando há “é uma interrupção no fornecimento de gás ou uma demanda excepcionalmente alta de gás que leva a uma deterioração significativa da situação de fornecimento de gás, mas o mercado ainda é capaz de lidar com essa interrupção ou demanda sem a necessidade de tomar medidas não baseadas no mercado ” acordo com o plano de três etapas do Ministério da Economia alemão.

A Associação Federal das Indústrias de Energia e Água se recusou a confirmar ou negar se o próximo passo do plano de emergência deveria entrar em vigor quando solicitado pelo Die Welt.

O regulador de gás Bundesnetzagentur recentemente delineou detalhes de um sistema de leilão a ser lançado nas próximas semanas, visando reduzir o consumo de gás natural entre os fabricantes. O chefe da agência expressou preocupação sobre se os atuais suprimentos de gás durarão para a Alemanha durante o inverno. Ao mesmo tempo, o CEO da maior empresa de energia da Alemanha, Markus Krebber, insinuou um cenário apocalíptico como “não existe atualmente nenhum plano… a nível europeu” para “redistribuir o gás se estivéssemos totalmente cortados”.

Se impostas, as medidas permitirão que as concessionárias repassem os custos do gás aos consumidores. Embora não esteja claro quão altos serão esses aumentos de preços, uma fonte sugere que uma família média de três pessoas pode enfrentar um aumento de até € 2.000.

O preço do combustível disparou nos últimos meses após o lançamento da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia, que levou a UE a impor sanções de longo alcance a Moscou. No entanto, embora essas sanções fossem destinadas a punir Moscou economicamente, elas tiveram o efeito inverso, afetando cada vez mais as famílias europeias. Uma pesquisa recente descobriu que um em cada seis alemães relatou pular refeições para sobreviver.













A potencial introdução de novas medidas de emergência ocorre depois que a Gazprom mudou na semana passada para cortar as entregas de gás natural para a Alemanha em 60%. Enquanto Berlim criticava a decisão da empresa russa como “político,” Moscou explicou: “simplesmente não há nada para bombear”, apontando que a Gazprom não conseguiu manter com segurança o fluxo de gás sem uma turbina que havia sido enviada pela Siemens Energy ao Canadá para reparo e não devolvida.

“Esta é uma crise provocada pelo homem, criada pela UE”, O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na segunda-feira. “Temos gás, está pronto para ser entregue, mas os europeus têm que devolver o hardware. E conserte o hardware de acordo com seus compromissos.”

Se a fase final do plano de emergência de gás da Alemanha for acionada, o Estado será encarregado de racionar o gás. Isso aconteceria se houvesse uma “é uma demanda excepcionalmente alta de gás, uma interrupção significativa no fornecimento de gás ou outra situação significativa de fornecimento e todas as medidas relevantes baseadas no mercado foram implementadas, mas o fornecimento de gás é insuficiente para atender à demanda de gás restante, de modo que medidas adicionais não baseadas no mercado devem ser tomadas, em particular para garantir o fornecimento de gás aos clientes protegidos”, segundo o Ministério da Economia.