Eles podem ultrapassar US$ 400 bilhões em apenas um ano, segundo o presidente russo

As sanções da União Europeia contra Moscou são a principal causa da desaceleração econômica do bloco de 27 membros, disse o presidente russo, Vladimir Putin, na sexta-feira, durante seu discurso no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF).

“As perdas diretas apenas com a febre das sanções podem ultrapassar US$ 400 bilhões em um ano”. disse ele, acrescentando que os custos serão suportados pelos cidadãos da UE.

Segundo Putin, o bloco perderá competitividade global como resultado das sanções nos próximos anos. Ele destacou que o crescimento econômico em toda a UE está desacelerando, com a inflação atingindo recordes.

