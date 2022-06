Moscou identifica a causa dos problemas econômicos globais — CMIO

O presidente russo diz que a política fiscal frouxa é a verdadeira causa da inflação, não o conflito na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou os países ocidentais de prejudicarem suas próprias economias por meio da impressão de dinheiro enquanto culpam erroneamente seus problemas no conflito na Ucrânia.

“Os últimos aumentos de preços, inflação, problemas com alimentos e combustíveis, gasolina, problemas no setor de energia são resultado de erros sistêmicos na política econômica do atual governo dos EUA e da burocracia europeia.” Putin disse na sexta-feira em uma sessão plenária do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF).

Putin disse que anos de flexibilização quantitativa expandiram a oferta de dinheiro nos EUA e na zona do euro em 38% e 20%, respectivamente.

Ele acusou os países ocidentais de usarem essas grandes quantidades de dinheiro recém-impresso para comprar bens globais, observando que as importações americanas de produtos agrícolas aumentaram 40%, de US$ 250 bilhões em 2019 para US$ 350 bilhões este ano.

O presidente também pediu ao Ocidente que pare de culpar a Rússia e sua operação militar na Ucrânia por seus problemas inflacionários e que mude o curso da política.

