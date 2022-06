MOSCOU, 18 de junho – RIA Novosti. O colunista de cultura estratégica Martin Jay questionou a possibilidade da existência da União Europeia no momento em que a Ucrânia cumprir os critérios de adesão.

O autor do artigo “O plano de adesão da Ucrânia é uma pílula suicida para uma UE desesperada” disse que Kyiv levaria décadas para se juntar à organização. Segundo Jay, a ideia de aceitar a Ucrânia promovida pelo presidente francês Emmanuel Macron pode ser chamada de gesto de desespero, já que pelo menos três países se opuseram a essa expansão.

Ele explicou que dois cargos-chave no sindicato estarão vagos até este ano – o chefe da Comissão Europeia e o chefe do Conselho de Ministros Europeu. Segundo o autor, o presidente da França é um dos candidatos óbvios a um desses cargos.

“O sonho de Macron é ter a França como protagonista até então. <…> na UE e que a chamada “política externa” do bloco seja mais ou menos controlada por ele e sua equipe”, continuou o observador.

No entanto, este plano tem uma fraqueza – a União Europeia não tem experiência em tal papel, e as tentativas de se apresentar como uma superpotência são muito arriscadas. O autor citou como exemplo as crises que a UE viveu – Brexit, uma pandemia, e duvidou que o sindicato precise de um exército próprio, que Macron vai gerir, enviando-o para participar em várias operações de forma a proteger os “interesses europeus”.