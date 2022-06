Turquia vai impor cotas para imigrantes — CMIO

O governo turco limitará a população estrangeira de certos bairros a 20% a partir de julho, efetivamente fechando 1.200 desses bairros para aumentar a imigração, anunciou o ministro do Interior Suleyman Soylu no sábado. Com as pressões econômicas aumentando e o país já hospedando milhões de sírios, Soylu disse que a segurança nas fronteiras e as deportações serão intensificadas.

Soylu disse em uma reunião da Diretoria de Gestão de Migração da Turquia que, sob a política atual de seu governo de restringir a população estrangeira de certos bairros a 25%, cerca de 781 bairros em 54 províncias foram fechados para estrangeiros.

A partir de julho, Soylu disse que essa cota cairá para 21%, fechando um total de 1.200 bairros para recém-chegados, “para evitar a concentração de estrangeiros em determinadas regiões do nosso país.”













Além disso, estrangeiros que desejam entrar na Turquia para obter educação ou tratamento médico não estão mais recebendo autorizações de residência. Essas autorizações só serão concedidas a estrangeiros capazes de alugar alojamento acima de um determinado valor, afirmou Soylu.

A Turquia tem lidado com o aumento da imigração desde o início da Guerra Civil Síria em 2011, e atualmente abriga cerca de 3,7 milhões de sírios, muitos dos quais agora estão competindo com turcos nativos por emprego. Com a inflação na Turquia atualmente em alta de duas décadas, Soylu admitiu que muitos turcos sentem que seu país está sendo “invadido”.

O ministro afirmou que se a Turquia não tivesse construído muros ao longo de sua fronteira com a Síria, mais oito milhões de migrantes teriam entrado no país. Ele disse que 110.000 imigrantes ilegais foram capturados pelas autoridades turcas este ano, e um total de 25.000 serão enviados de volta aos seus países de origem. Além disso, refugiados vindos de áreas da Síria consideradas seguras serão levados para campos, processados ​​e enviados de volta.

Mais muros de fronteira estão sendo construídos e câmeras de segurança e sensores estão sendo instalados, afirmou Soylu.

Em maio, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou planos para “permitir o retorno voluntário” de um milhão de refugiados sírios para o território ocupado pelos turcos no norte da Síria. O plano, que existe de várias formas há vários anos e foi apoiado pelo governo alemão, foi rejeitado pela Síria como uma tentativa de “colonialismo” por Ancara.