Plano do Reino Unido de 'devolver' imigrantes para Ruanda é 'inseguro e irracional', dizem advogados

O plano do governo britânico de enviar para Ruanda migrantes que chegam ilegalmente ao Reino Unido “é inseguro e irracional”, disseram os advogados que buscam uma liminar para impedir as primeiras deportações .

Em audiência no Supremo Tribunal do Reino Unido, nesta sexta-feira (10), os advogados, que representam alguns desses migrantes, e instituições de caridade e sindicatos pediram conjuntamente uma ordem judicial para impedir o voo.

Eles sustentam que a posição do governo do Reino Unido se baseia em falsas garantias da capacidade de Ruanda de oferecer proteção a requerentes de asilo e processar suas reivindicações.

O governo britânico anunciou em abril que havia fechado um acordo, pelo qual o Reino Unido pagou a Ruanda US$ 158 milhões (R$ 791 milhões) , para enviar milhares de requerentes de asilo ao país da África.

O objetivo é minar as redes de contrabando de pessoas e conter o fluxo de migrantes . O primeiro voo para Ruanda deveria partir em 14 de junho, sendo que um grupo inicial de imigrantes recebeu cartas formais informando que seriam deportados .

Um dos advogados dos imigrantes, Raza Hussain, disse à Associated Press que as alegações do Reino Unido são “enganosas e imprecisas”.