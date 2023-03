China representa ameaça ao mercado de gás da UE – IEA – CMIO

Os preços europeus do gás podem subir este ano à medida que a concorrência pelo combustível se intensifica, alerta um relatório

A recuperação econômica da China desencadearia uma competição acirrada nos mercados globais de energia e poderia fazer com que os preços do gás natural voltassem a “insustentável” na UE, alertou a Agência Internacional de Energia (AIE) em um relatório divulgado na terça-feira.

No ano passado, o consumo de gás na China diminuiu devido à menor atividade industrial e crescimento econômico lento em meio a restrições relacionadas à Covid e aumento dos preços da energia, disse a pesquisa da AIE.

Ao mesmo tempo, o clima ameno do inverno na Europa, juntamente com as medidas de economia de energia tomadas pelas autoridades da UE, uma entrada sem precedentes de gás natural liquefeito (GNL) e estoques suficientes de gás ajudaram o bloco a passar pelo inverno.

“Aumentos de preços sem precedentes levaram a uma redução de 13% na demanda de gás da Europa, pois os governos responderam rapidamente com políticas de emergência, a indústria reduziu a produção e os consumidores diminuíram os termostatos”, disse. disse o IEA.

O GNL tornou-se o principal substituto do gás russo na UE depois que o país cortou o fornecimento devido a sanções ocidentais. O valor do comércio global de GNL atingiu um recorde histórico em 2022, dobrando para US$ 450 bilhões em comparação com o ano anterior, de acordo com o relatório. O bloco europeu foi o principal impulsionador do aumento da demanda de GNL, com um crescimento de 63% nas cargas no ano passado.













A AIE adverte que, embora os preços do gás natural tenham caído nos últimos meses após dispararem no ano passado, isso pode mudar em 2023, à medida que a demanda de GNL aumentar na Ásia, principalmente na China, depois que Pequim suspendeu as restrições da Covid.

Os pesquisadores estimam que a demanda de GNL da China pode subir 10% este ano, mas enfatizam que as previsões atuais são altamente incertas. De acordo com a IEA, o novo aumento da demanda no país asiático pode chegar a 35% se os preços continuarem caindo e a atividade econômica geral se recuperar rapidamente.

“A China é a grande incógnita em 2023. Se a demanda global de GNL retornar aos níveis pré-crise, isso apenas intensificará a concorrência nos mercados globais e inevitavelmente aumentará os preços novamente”, disse. disse o Diretor de Mercados de Energia e Segurança da AIE, Keisuke Sadamori. Ele acrescentou que esse cenário, juntamente com a possibilidade de novos cortes no fornecimento de gás pela Rússia, representaria uma preocupação, principalmente para os compradores da UE.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT