Sismólogo por trás da previsão do terremoto de Türkiye emite novo alerta – CMIO

O sismólogo holandês Frank Hoogerbeets, que ganhou destaque internacional depois de prever os terremotos devastadores em Türkiye e na Síria no mês passado, disse que o mundo pode ser atingido por outro grande terremoto nos próximos dias.

Hoogerbeets, que faz suas previsões com base nos movimentos dos corpos celestes, publicou um vídeo no YouTube na segunda-feira no qual alertava que “A primeira semana de março será extremamente crítica.”

“Uma convergência da geometria planetária crítica em torno de 2 e 5 de março pode resultar em atividade sísmica grande a muito grande, possivelmente até mesmo um terremoto de mega-impulso por volta de 3 e 4 de março e/ou 6 e 7 de março,” a descrição para o clipe lido.

No próprio vídeo, o sismólogo afirmou que a força do suposto terremoto iminente “pode estar bem acima da magnitude 8.”

A área afetada pode se estender por milhares de quilômetros, desde a Península de Kamchatka e as Ilhas Curilas, no Extremo Oriente da Rússia, até as Filipinas e a Indonésia, disse Hoogerbeets.















“Não estou exagerando. Não estou tentando criar medo. Isso é um aviso”, insistiu o cientista, que trabalha no Solar System Geometry Survey (SSGEOS).

O chefe do ramo de Kamchatka do Levantamento Geofísico da Academia de Ciências da Rússia, Danila Chebrov, questionou as previsões de Hoogerbeets e o descreveu como um “amador.” A conexão entre os movimentos dos planetas no sistema solar e a atividade sísmica na Terra “é bastante fraco e é problemático usá-lo como a principal ferramenta de prognóstico,” Chebrov explicou.

Em 3 de fevereiro, Hoogerbeets emitiu um tweet que dizia: “Mais cedo ou mais tarde haverá um terremoto de magnitude 7,5 nesta região (centro-sul da Turquia, Jordânia, Síria, Líbano).”

Três dias depois, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu Türkiye e a Síria. O desastre causou a morte de mais de 50.000 pessoas, com fortes tremores secundários continuando na região até hoje.

O sismólogo holandês Hoogerbeets fez previsões ao longo dos anos que não se concretizaram. Comentando sobre seu trabalho no início deste mês, Susan Hough, do US Geological Survey, insistiu que nenhum cientista “já previu um grande terremoto.” Hough disse à NPR que a previsão exata para os terremotos em Türkiye e na Síria foi apenas uma coincidência. “É o relógio parado que está certo duas vezes por dia, basicamente,” ela disse.