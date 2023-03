Especialista: EUA, tentando pressionar a China, se apressam a acusar Pequim de qualquer coisa

“O FBI não é uma agência de inteligência, é uma agencia de contrainteligência, eles não têm nenhuma relação com a China e pegam espiões dentro do país. Suas alegações parecem estranhas, considerando que as outras agências de inteligência continuam dizendo que o vírus tem origem natural […] Portanto, acho que isso é apenas uma forma de pressão política”, ressaltou o especialista.