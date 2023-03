Parlamento israelense aprova projeto de lei sobre pena de morte – CMIO

Os palestinos dizem que a lei – escrita para atingir “terroristas” – está “enraizada na supremacia judaica”

Os legisladores israelenses votaram a favor de um projeto de lei que imporia a pena de morte a “terroristas” que assassinam israelenses. Apoiado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seus aliados linha-dura, o projeto de lei foi duramente contestado por palestinos e observadores estrangeiros.

O projeto de lei da pena de morte foi aprovado em primeira leitura no parlamento israelense por 55 votos a nove na quarta-feira. A maior parte da oposição – liderada pelo ex-primeiro-ministro Yair Lapid – se absteve da votação em protesto.

O projeto de lei foi de autoria do deputado Limor Son Har-Melech e apoiado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pelo ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir. Tanto Son Har-Melech quanto Ben-Gvir são membros do partido ‘Poder Judaico’, uma facção sionista radical que ajudou o partido de direita Likud de Netanyahu a voltar ao poder nas eleições de novembro passado.

De acordo com a legislação, quem "provoca intencionalmente ou por indiferença a morte de um cidadão israelense quando o ato é praticado por motivo racista ou de ódio a determinado público… e com o propósito de prejudicar o Estado de Israel e o renascimento do povo judeu em sua pátria" enfrentará a execução, sem chance de prisão.













A lei se aplicaria na Cisjordânia, que embora parcialmente administrada pela Autoridade Palestina, está sujeita à lei militar israelense.

a conta cruza “uma linha vermelha clara como parte do deslize de Israel para o fascismo total,” O partido político árabe-israelense Hadash Ta’al disse em um comunicado. “Hoje são os palestinos, amanhã serão os manifestantes nas ruas. Ben-Gvir será fácil no gatilho quando se trata de determinar quem é um terrorista.”

A Autoridade Palestina disse que o projeto de lei é “cruel, bárbaro e desumano,” descrevendo-o como “enraizado na supremacia judaica”. Sua passagem levará aos palestinos “arbitrária e cerimonialmente colocado no corredor da morte”, sua declaração continuou.

Milhares de israelenses se reuniram em frente ao prédio do parlamento do país nos últimos dias para protestar contra o projeto de lei, enquanto a oposição chegava do exterior. Falando após uma reunião com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, na terça-feira, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, chamou o projeto de lei de “particularmente preocupante” dado que Israel não executou ninguém desde que o criminoso de guerra nazista Adolf Eichmann foi enforcado em 1962.