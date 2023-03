‘avião do juízo final’ dos EUA voou para a Europa – CMIO

O posto de comando aéreo E-6B Mercury pousou na Islândia para realizar operações na zona de comando europeu dos EUA

A principal aeronave da Marinha dos EUA em caso de guerra nuclear pousou na Islândia, informou o Comando Europeu dos EUA (EUCOM) na terça-feira, pouco depois que o presidente russo, Vladimir Putin, sancionou a suspensão de Moscou do novo tratado nuclear START.

De acordo com uma postagem na conta do Twitter do comando, a tripulação do E-6B Mercury, designada para o Wing One do Comando Estratégico dos EUA, se reuniu com o embaixador dos EUA na Islândia, bem como com outros líderes diplomáticos e militares. A aeronave está realizando operações na área de responsabilidade do EUCOM, de acordo com o comunicado.

A aeronave E-6B Mercury é comumente chamada de “avião do juízo final” porque foi projetado para servir como posto de comando aerotransportado no caso de uma guerra nuclear total, desastre ou outro conflito de grande escala.

Segundo o Pentágono, o avião permite que o comando dos EUA se comunique com sistemas de armas estratégicas e não estratégicas, possibilitando o lançamento de mísseis balísticos terrestres e submarinos capazes de transportar ogivas nucleares.

A notícia veio logo depois que Moscou enviou a Washington uma nota oficial sobre a suspensão da participação da Rússia no novo tratado START – o último acordo remanescente de redução de armas nucleares entre os EUA e a Rússia. O tratado deveria limitar os arsenais nucleares de ambas as nações e permitir que cada um monitorasse o arsenal oposto para confirmar o cumprimento. No entanto, tanto Moscou quanto Washington acusaram o outro de não aderir ao acordo para permitir tais inspeções.













Putin anunciou a suspensão temporária do tratado na semana passada, acusando os EUA de tentar “remodelar a ordem internacional” para atender a sua “interesses egoístas” e de exigir que a Rússia cumpra os tratados “enquanto eles fazem o que querem.” O presidente também apontou declarações feitas por líderes ocidentais de que desejavam “infligir uma derrota estratégica” na Rússia, enquanto ajudava abertamente tentativas de ataques de drones ucranianos às bases de aviação estratégicas da Rússia.

Antes que Moscou possa retomar a observância do tratado, Putin disse que deve ter “uma ideia clara” do arsenal nuclear da OTAN – incluindo armas mantidas pelo Reino Unido e pela França, que ele disse serem bem-vindos ao pacto.