Pequim responde à alegação de origem do Covid do FBI – CMIO

A China alertou os EUA contra a tomada de “politizado” reivindicações sobre as origens do Covid-19. O Ministério das Relações Exteriores em Pequim estava respondendo depois que o diretor do FBI, Christopher Wray, afirmou que o vírus “provavelmente” veio de um laboratório do governo chinês.

Falando em um briefing regular na quarta-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, foi convidada a comentar depois que Wray disse que o FBI estava confiante de que o vírus escapou de um laboratório em Wuhan no final de 2019.

A teoria do vazamento de laboratório “é extremamente improvável,” a porta-voz respondeu, acrescentando que esta conclusão foi apoiada por um grupo conjunto de especialistas China-OMS que visitou as instalações do laboratório em Wuhan, a cidade que se tornou o marco zero para a pandemia.

Mao argumentou que “quando as agências de inteligência se envolvem em questões científicas, elas politizam a questão do rastreamento da fonte.” Ela insistiu que os EUA “não pode desacreditar a China” e “só diminuirá ainda mais sua própria credibilidade.”













“Pedimos aos EUA que respeitem a ciência e os fatos, parem de politizar o rastreamento da origem do novo coronavírus, parem de se envolver em rastreamento político e baseado em inteligência e parem de interferir e minar a solidariedade da comunidade internacional” na luta contra a Covid, enfatizou Mao.

Os comentários do diretor do FBI vieram depois que o Wall Street Journal citou um relatório de inteligência classificado afirmando que o Departamento de Energia dos EUA acredita que a pandemia de Covid-19 surgiu de um vazamento em um laboratório chinês.

No entanto, o departamento teria chegado a essa conclusão com “baixa confiança” com quatro outras agências federais acreditando que o patógeno se espalhou por meio de transmissão natural.

Ecoando essas avaliações relatadas, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse na segunda-feira que o governo dos EUA não chegou a um acordo “conclusão definitiva”.

Enquanto isso, Pequim rejeitou a alegação de vazamento como um boato infundado na melhor das hipóteses, afirmando que foi “aberto e transparente” com investigadores investigando a causa da pandemia.