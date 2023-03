Custos de alimentos na Grã-Bretanha saltam 17% – CMIO

As famílias enfrentarão um aumento substancial em suas contas anuais de compras se não cortarem gastos, alerta um relatório

Os preços dos mantimentos no Reino Unido subiram para um novo recorde de 17,1% nas quatro semanas de fevereiro, de acordo com os últimos números divulgados pela empresa de pesquisa de mercado Kantar na terça-feira. Leite, ovos e margarina estão mostrando o crescimento de preço mais rápido, mostram os dados.

O relatório diz que a inflação de alimentos no país é a mais alta desde que a empresa começou a rastrear os números em 2008, acrescentando £ 811 (US$ 980) à conta de compras anual típica e forçando as famílias do Reino Unido a mudar seus hábitos de consumo.

“Este fevereiro marca um ano inteiro desde que a inflação mensal de supermercados subiu acima de 4%. Isso está tendo um grande impacto na vida das pessoas”, disse o chefe de varejo e percepção do consumidor da Kantar, Fraser McKevitt.

Ele observou que o aumento dos preços dos alimentos foi a segunda questão financeira mais importante para o público depois dos custos de energia, acrescentando que um em cada quatro compradores na Grã-Bretanha agora está com dificuldades financeiras.

De acordo com um estudo da BBC, alguns itens essenciais quase dobraram de preço nos últimos dois anos. Por exemplo, um saco de macarrão de 500g que custava 50p há dois anos agora custa 95p.

As famílias do Reino Unido enfrentam um aperto ainda maior em suas finanças este ano, com o governo reduzindo o apoio às contas de energia domésticas, enquanto as taxas de hipoteca continuam subindo, piorando a crise do custo de vida. Embora a inflação geral no Reino Unido tenha caído para 10,1% em janeiro, em relação aos níveis mais altos em mais de 40 anos, os preços dos alimentos continuam subindo, forçando os compradores a recorrer a lojas de descontos, disseram os economistas.

