Washington continuará a enfatizar a responsabilidade com Kiev sobre o fornecimento de armas, disse um alto funcionário da defesa

É verdade que a corrupção há muito é um problema na Ucrânia, e o Pentágono está pressionando Kiev para resolvê-la, disse um alto funcionário da defesa dos EUA aos legisladores americanos. A escala sem precedentes de ajuda à Ucrânia tornou possível o enxerto em um assunto polêmico em Washington.

“Eu trabalho com a questão da Ucrânia há cerca de nove anos e, em nosso envolvimento durante todo esse período, a corrupção foi a questão número um que levantamos com as autoridades ucranianas”, disse. O subsecretário de Defesa, Colin Kahl, disse durante uma audiência sobre a assistência à Ucrânia realizada pelo Comitê de Serviços Armados da Câmara na terça-feira.

“Não vemos nenhuma evidência de desvio [of weapons] em nossa reportagem. Achamos que os ucranianos estão usando corretamente o que receberam”, ele disse. Kahl acrescentou que as autoridades americanas “continuar a enfatizar a importância da prestação de contas e da transparência” Em Kiev.

Ele fez as observações em resposta a Joe Courtney, um democrata de Connecticut, que elogiou a Ucrânia por melhorar sua posição no ranking de percepção de corrupção de 2022 da Transparência Internacional. Ele havia pedido a Kahl para comentar “a seriedade com que o governo ucraniano abordou toda essa questão de garantir que essa ajuda chegue ao lugar certo.”

Alguns membros do Partido Republicano expressaram a opinião de que o governo do presidente Joe Biden escreveu um “cheque em branco” para a Ucrânia, despejando dezenas de bilhões de dinheiro dos contribuintes dos EUA para apoiar suas forças armadas e financiar seu governo.













O membro do comitê republicano Matt Gaetz questionou como o pagamento de pensões aos ucranianos ajudou os cidadãos americanos e levantou preocupações sobre possíveis subornos.

“Muito do zelo pela aplicação dos esforços anticorrupção parece se alinhar com o controle republicano da Câmara dos Deputados em nosso país”, disse. ele meditou, citando vários escândalos recentes de corrupção na Ucrânia e as renúncias de alguns altos funcionários.

O inspetor-geral do Pentágono, Robert Storch, que também testemunhou perante o comitê, reconheceu a “longa história de problemas com corrupção.” Ele não negou a alegação de Gaetz de que, no caso da Ucrânia, o governo federal não estava cumprindo totalmente uma exigência legal de monitorar o uso de armas fabricadas nos Estados Unidos enviadas a nações estrangeiras.

Os EUA alocaram mais de US$ 100 bilhões em gastos relacionados à Ucrânia desde o início das hostilidades com a Rússia há um ano. Embora as autoridades militares insistam que as remessas de armas estão sendo rastreadas adequadamente, alguns membros céticos da Câmara do Partido Republicano pressionaram por uma auditoria completa.