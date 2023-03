Após anos turbulentos, que plano têm líderes da China para recuperar a economia?

Até agora, a economia tem mostrado sinais encorajadores. Segundo o artigo, a produção está se recuperando mais fortemente do que o esperado, o que mostra que a recuperação está ganhando força.

As vendas de casas subiram pela primeira vez desde 2021, estimulando o otimismo sobre o retorno da demanda .

No entanto, segundo os autores, uma recuperação sustentada está longe de ser certa. A demanda de exportação continua a definhar e o mercado imobiliário ainda não se estabilizou.

América Latina precisa diversificar formas de cooperação com a China , dizem analistas

Novos líderes

A primeira sessão do 14º Congresso Nacional do Povo começará em Pequim em 5 de março

As autoridades estão ainda considerando restabelecer a Comissão Central das Atividades Financeiras, que centralizaria a tomada de decisões do sistema financeiro sob a liderança do Partido Comunista, informa a Bloomberg.